Braziliaanse centrale bank ziet nu diepe krimp door corona

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: Brazilië

BRASILIA (AFN/RTR) - De economie van Brazilië, de grootste van Zuid-Amerika, zal dit jaar naar verwachting met 6,4 procent krimpen door de coronacrisis. Dat voorspelt de Braziliaanse centrale bank. Eerder rekende die nog op een economie die onveranderd zou blijven, maar de virusuitbraak treft het land de laatste tijd buitengewoon hard, met wereldwijd het hoogste aantal doden en besmettingen na de Verenigde Staten.

De centrale bank verlaagde vorige week al de rente om zo de gevolgen van de crisis voor de economie te verzachten. De bank is pessimistischer gestemd dan de regering die rekent op een min van 4,7 procent dit jaar. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt dat de economie van Brazilië met meer dan 9 procent zal gaan krimpen.

De centrale bank is verder erg onzeker over het economisch herstel van de pandemie. Mogelijk kan in de tweede helft van dit jaar herstel gaan inzetten, maar het tempo zal dan waarschijnlijk zeer geleidelijk zijn.

Bijna 54.000 coronadoden zijn geregistreerd in Brazilië, maar het werkelijke aantal zou veel hoger zijn. Bij bijna 1,2 miljoen Brazilianen is het virus vastgesteld.