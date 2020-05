'BAM legt voor 5,6 miljoen euro beslag bij Amsterdam'

Gepubliceerd op | Views: 1.924

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf BAM en recyclingspecialist Banzo hebben samen voor 5,6 miljoen euro beslag gelegd bij de gemeente Amsterdam. Dat meldt de Telegraaf op basis van een recent vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Aanleiding is dat AEB, de afvalverwerker van de stad, weigert om de rekening voor zijn nieuwe recyclinginstallatie te betalen.

Het gemeentelijke Afval Energie Bedrijf (AEB), dat al ruim een jaar in grote financiële problemen verkeert, probeerde het beslag van BAM en Banzo via de rechter opgeheven te krijgen. Het beslag blokkeert betalingen van de gemeente aan AEB, en zou op die manier de afvalverwerking in de hoofdstad in gevaar brengen. De rechter zag daar echter niets in, omdat de gemeente 100 procent aandeelhouder is van AEB.

AEB weigert al twee jaar de laatste factuur voor de in 2017 door BAM en Banzo opgeleverde recyclinginstallatie te voldoen. De afvalverwerker is ontevreden over de installatie, die het bedrijf in totaal 29,4 miljoen euro kostte.