Beleggers opnieuw iets positiever

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van beleggers is deze maand opnieuw licht gestegen ten opzichte van een maand eerder. Het sentiment blijft daarmee dus positief, schrijft ING in zijn maandelijkse beleggersbarometer. Ondanks dat de beurzen in mei al flink zakten, verwachten beleggers nog altijd dat die de komende drie maanden per saldo zal stijgen.

De graadmeter voor het vertrouwen van beleggers steeg in mei een punt tot 125 punten. Het beursjaar wordt door hen beter beoordeeld dan het vorige. Zo vindt 41 procent het beursjaar beter dan verwacht, terwijl dat in november nog voor 15 procent van de beleggers gold. Niet verwonderlijk, meent ING, want de beurzen zijn in de eerste maanden van het jaar al flink gestegen.

Wel denkt een deel van de beleggers dat de beurs te snel is gestegen. Een kwart denkt dat de top bereikt is, terwijl een op de zeven binnenkort een stevige correctie verwacht. Desgevraagd voorspelden de door ING geraadpleegde beleggers in doorsnee toch een stand van 567 punten halverwege augustus.