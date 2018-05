Europese beurzen veren op

Gepubliceerd op | Views: 656 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen veerden vrijdag op na de verliezen van een dag eerder. De geopolitieke spanningen namen iets af nadat Noord-Korea liet weten nog altijd bereid te zijn tot een ontmoeting met de Verenigde Staten. Het afblazen van de top tussen beide landen door president Donald Trump zorgde donderdag voor onrust op de beurzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 564,69 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 801,47 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,7 en 1,1 procent. Londen kreeg er 0,2 procent bij.

De hoofdindex in Milaan won slechts 0,1 procent door koersdruk in de financiële sector. Het vooruitzicht van een eurosceptische regering in het land leidde deze week tot een kapitaaluitstroom bij de Italiaanse banken. Banco BPM zakte 2,6 procent en Mediobanca verloor 2,1 procent.

Signify en Heineken

Grootste stijger bij de hoofdfondsen waren verlichtingsbedrijf Signify en bierbrouwer Heineken met winsten van 1,8 en 1,6 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice en telecomconcern KPN waren de sterkste dalers met minnen van 2,2 en 0,6 procent.

In de MidKap gingen advies- en ingenieursbureau Arcadis en chipbedrijf Besi aan kop met plussen van 2,2 en 1,7 procent. Postbedrijf PostNL en luchtvaartcombinatie Air France-KLM waren de grootste dalers met verliezen van rond 0,6 procent.

Value8

Op de lokale markt dikte Value8 3,5 procent aan. Het investeringsbedrijf heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren goeddeels voldaan aan de eigen doelstellingen, maar gaat meer doen om aandeelhouders tevreden te stellen. Op 29 mei komt Value8 naar verwachting met een handelsupdate.

GVC Holdings klom 3 procent in Londen. Het Britse gokbedrijf verwacht meer kostenvoordelen te realiseren met de overname van branchegenoot Ladbrokers, waar het bedrijf 4 miljard pond voor neertelde. GVC liet verder weten dat de omzet in de periode januari tot 20 mei met 7 procent is gestegen.

De euro was 1,1705 dollar waard, tegen 1,1727 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,1 procent tot 69,19 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 76,887 dollar per vat.