Meer zakelijke klanten Volksbank moeten betalen voor spaargeld

UTRECHT (ANP) - Mensen met een zakelijke rekening bij De Volksbank die meer dan 100.000 euro op hun rekening hebben, moeten ook 0,5 procent negatieve rente gaan betalen. Eerder maakte de bank bekend negatieve rente te rekenen over het saldo boven 250.000 euro. De negatieve rente geldt voor betaal-, spaar-, of beleggingsrekeningen van dochtermerken SNS, ASN Bank en RegioBank en gaat 1 april in.

Het financiële concern achter merken als SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen geeft als reden de kosten die de bank moet maken als gevolg van de zeer lage en negatieve rentes in Europa. De Volksbank zegt niet al het spaargeld uit te kunnen zetten via leningen, hypotheken of obligatiebeleggingen. Een deel moet de bank verplicht stallen bij de Europese Centrale Bank. Daarover betalen banken zelf 0,5 procent rente.

Steeds meer banken hebben de afgelopen jaren een negatieve rente ingevoerd. Dat gold dan met name nog voor grote bedragen. Zo rekenen ING, ABN AMRO en Rabobank negatieve rente voor saldi van boven de 250.000 euro en 500.000 euro.

Ook Triodos Bank voerde een negatieve rente in, voor spaarders met meer dan 100.000 euro. Spaarklanten van Triodos moeten daarnaast per maand 2 euro betalen voor hun spaarrekening. Knab hanteert vanaf 1 februari een negatieve rente voor een spaarsaldo vanaf 250.000 euro.