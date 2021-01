Merck stopt met ontwikkeling experimentele coronavaccins

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse farmaceut Merck stopt met de ontwikkeling van twee experimentele coronavaccins, na tegenvallende testuitslagen bij de werkzaamheid.

Volgens Merck zorgden de vaccins voor een zwakkere reactie van het afweersysteem dan andere vaccins of bij mensen die het virus hebben opgelopen. Merck was bezig met voorlopige testen van de vaccins en kreeg de tussentijdse uitslag eerder deze maand. "De testuitslagen zijn teleurstellend. We hebben niet wat nodig is om door te gaan", zei een bestuurder van het bedrijf.

Merck is nog wel bezig met de ontwikkeling van behandelingen voor Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Het bedrijf hoopt in de komende weken met testuitslagen over deze behandelingen te komen.