Waarde bezittingen investeerder HAL weer gedaald

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL is in de eerste negen maanden van dit jaar 1,2 miljard euro aan vermogenswaarde kwijtgeraakt. Met name de gedaalde beurskoersen van optiekconcern GrandVision en baggeraar Boskalis waren daarvoor verantwoordelijk.

De nettovermogenswaarde van alle belangen van HAL bedroeg eind september ruim 12,2 miljard euro. Eind juni was dat nog ongeveer 12,7 miljard euro. Wel geeft HAL aan dat er sinds eind september alweer 360 miljoen euro aan waarde bij is gekomen nu de beurskoersen weer stijgen.

In de afgelopen periode kwam HAL vooral in het nieuws door de juridische strijd die de investeerder en GrandVision voeren met de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica. Dat bedrijf neemt het meerderheidsbelang in Pearle-moeder GrandVision over van HAL, maar begon een rechtszaak omdat het meer informatie wilde hebben over hoe het optiekconcern de coronacrisis had aangepakt. EssilorLuxottica kreeg in die zaak geen gelijk van de rechter, maar gaat in beroep.

Een flink aantal bedrijven in de portefeuille van HAL had last van de coronacrisis en zag de omzet en winst dalen. Omdat het nog altijd onduidelijk is hoe de situatie rond het virus zich zal ontwikkelen doet HAL geen voorspellingen over de resultaten voor heel 2020.