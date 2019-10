Hoofdindex Amsterdam op winst

Gepubliceerd op | Views: 955

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond donderdagmiddag op winst. Het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) onder ECB-president Mario Draghi zorgde zoals verwacht voor weinig vuurwerk. Beleggers kregen verder een hoop bedrijfsresultaten voor de kiezen.

De hoofdindex aan het Damrak noteerde omstreeks 16.00 uur 0,9 procent hoger op 581,39 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 863,79 punten. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent. Londen kreeg er 0,8 procent bij. De beurs in Istanbul won ook 0,8 procent, na het intrekken van de Amerikaanse sancties tegen Turkije.

Draghi maakt bij zijn laatste rentebesluit duidelijk een pas op de plaats, nadat hij in september een groot pakket aan stimuleringsmaatregelen had aangekondigd. De rentetarieven werden ongemoeid gelaten. Draghi stelde verder dat de ECB de storende bijeffecten van de huidige zeer lage rentes scherp in de gaten houdt.

Stijgers

RELX (plus 3,8 procent) was een van de sterkste stijgers in de AEX. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar stijgen en ligt weer op koers om de doelen voor dit jaar te halen. Telecomconcern KPN sloot de rij met een min van 2,2 procent.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de kwartaalcijfers van advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 5,4 procent) en chipleverancier Besi (plus 7,3 procent) in goede aarde. Pharming won bijna 4 procent bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog liet in een handelsupdate weten niet langer in een juridische strijd verwikkeld te zijn met branchegenoot CSL. Ajax zakte bijna 3 procent na het verlies in de Champions League tegen het Britse Chelsea.

Nokia

Nokia kelderde een kleine 23 procent in Helsinki en bereikte het laagste niveau sinds 2013. De Finse maker van netwerkapparatuur zette het mes in zijn winstverwachtingen en schrapte het dividend. In Oslo steeg luchtvaartmaatschappij Norwegian Air ruim 23 procent na een gunstige leasedeal van nieuwe vliegtuigen en een positieve handelsupdate.

De euro was 1,1116 dollar waard, tegen 1,1118 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 56,21 dollar. Brentolie steeg ook 0,4 procent in prijs, tot 61,44 dollar per vat.