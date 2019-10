Gepubliceerd op | Views: 484

EDINBURGH (AFN) - De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) heeft een forse voorziening genomen voor een schandaal rond levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verbonden aan leningen als hypotheken. Die verkocht de bank jarenlang aan klanten die die producten niet wilden of nodig hadden. Daarvoor zet RBS, dat voor ruim 62 procent in handen is van de Britse staat, 900 miljoen pond opzij.

Die voorziening drukte zwaar op het operationele resultaat van de bank. RBS zette een operationeel verlies van 8 miljoen pond in de boeken. Vorig jaar kon de bank in het derde kwartaal nog een winst van 961 miljoen euro bijschrijven. De baten daalden naar 2,9 miljard pond door toegenomen concurrentie. Ook heeft RBS relatief veel blootstelling aan slechte bedrijfsleningen.

RBS houdt wel vast aan zijn verwachtingen voor heel het jaar.