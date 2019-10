Pharming en CSL begraven strijdbijl

Gepubliceerd op | Views: 4.577 | Onderwerpen: biotechnologie

LEIDEN (AFN) - Biotechnoloog Pharming is niet langer in een juridische strijd verwikkeld met branchegenoot CSL over vermeende dataroof. De bedrijven kwamen onderling overeen dat CSL Pharming zal vrijwaren van verdere actie in de zaak rond voormalig CSL-medewerker Joe Chiao, die van bedrijfsspionage werd beschuldigd.

Chiao had 25 gigabyte aan gegevens van zijn werkgever gestolen voordat hij aan de slag ging voor Pharming. Volgens Pharming-topman Sijmen de Vries heeft zijn bedrijf Chiao niet aangespoord of aangemoedigd om regels of contractvoorwaarden te overtreden of op welke manier dan ook gegevens van zijn voormalige werkgever te ontnemen.

Wel blijven de partijen gezamenlijk een forensisch onderzoek uitvoeren naar de kwestie om er zeker van te zijn dat er geen vertrouwelijke informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, door Chiao met Pharming is gedeeld. Pharming heeft het dienstverband van Chiao, die al op non-actief was gesteld, beëindigd.

Hogere omzet

Pharming, dat ook met een handelsupdate kwam, meldde over de eerste negen maanden van het jaar een hogere omzet, meer winst en hoger bedrijfsresultaat. Vooral de verkopen van het medicijn Ruconest dat helpt tegen acute aanvallen van erfelijk angio-oedeem stuwden de resultaten.

De totale omzet over de eerste negen maanden van 2019 namen met 26 procent toe tot 122,8 miljoen. Het bedrijfsresultaat (ebit) steeg met 38 procent tot 42,7 miljoen euro, ondanks oplopende bedrijfskosten. Deze hielden verband met investeringen en verdere uitbreiding van de productiecapaciteit van Ruconest. De nettowinst in de periode januari tot en met september bedroeg 24,1 miljoen euro, tegen 13,9 miljoen een jaar eerder.

Stijgende lijn

Voor het lopende kwartaal denkt Pharming de stijgende lijn van dit jaar, ondanks concurrentiedruk, te kunnen vasthouden. Daarbij verwacht de onderneming dit jaar en ook verder in de toekomst te blijven profiteren van het succes van Ruconest, vooral in de Verenigde Staten.