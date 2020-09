Groningse gashandelaar GasTerra stopt in 2024

Gepubliceerd op | Views: 390

GRONINGEN (AFN) - Gashandelaar GasTerra houdt in 2024 op te bestaan. Aangezien de gaswinning in Groningen wordt gestopt, is ook de rol van de handelaar in aardgas en groen gas uitgespeeld. Voor de ongeveer 140 medewerkers van het publiek-private bedrijf wordt een sociaal plan opgesteld.

Vorig jaar maakte het ministerie van Economische Zaken al bekend dat GasTerra zou worden afgebouwd, maar een einddatum was toen nog niet bekend. GasTerra wil gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen en begeleidt zijn personeel naar nieuw werk.

GasTerra is in handen van de Nederlandse staat en de olie- en gasmaatschappijen Shell en ExxonMobil. Het bedrijf ontstond in 2005, toen bij de opdeling van de energiemarkt de handelsafdeling van Gasunie werd afgesplitst