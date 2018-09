Sinaasappel-app AH verhult misstanden plantage

Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - Bij een van de Braziliaanse plantages die sinaasappelen leveren voor jus d'orange van de Albert Heijn is het slecht gesteld met de werkomstandigheden. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw die daarvoor de nieuwe app gebruikte van de supermarktketen. Daarmee kunnen klanten sinds kort nagaan welke route hun fles sinaasappelsap heeft afgelegd. De app toont echter zelf de misstanden niet.

Met de app wil Albert Heijn tegemoetkomen aan de toegenomen vraag van klanten naar transparantie over producten. Het dagblad probeerde de app uit en kwam terecht op een sinaasappelplantage in Brazilië waar arbeiders in een voormalig kippenhok moesten slapen.

De plantage is van multinational Louis Dreyfus Company, waar Albert Heijn de sinaasappelen bij inkoopt. Het bedrijf heeft vorige week een schadevergoeding opgelegd gekregen van 143.000 euro aan 34 voormalige werknemers van de plantage. De arbeiders verbleven in onveilige en onhygiënische bouwsels zonder bedden of water en kregen minder geld dan beloofd.

Keurmerk

In de app zelf wordt over de slechte werkomstandigheden niets gemeld. Die toont alleen een foto van de boerderij. Ook staat vermeld dat alle plantages het keurmerk Rainforest Alliance hebben.

Albert Heijn zegt volgens Trouw bewust te hebben gekozen voor sap met een keurmerk, om de productieketen van sinaasappelsap zo te verbeteren. Ook stelt de supermarktketen dat de plukkers meer verdienen dan het Braziliaanse minimumloon. Louis Dreyfus laat de krant weten de uitspraak officieel nog niet te hebben ontvangen en aan alle wetgeving te voldoen.