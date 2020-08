Uitzenders pleiten voor investeringen om crisis uit te komen

Gewoon wat snelle rekensommetjes... 400.000 werklozen een opleidingsvoucher van 5k geven kost 2 miljard. Alle werknemers in Nederland zo'n voucher geven kost bijna 45 miljard. Stel nu dat we alleen overstappers naar een andere sector zo'n voucher geven en dat 5% van alle werknemers er gebruik van wil maken... kost het nog steeds 4,5 miljard.



Als ik even buiten beschouwing laat wat je tegenwoordig met 5k aan opleidingsbudget kunt (hint: een cursus volgen), dan vraag ik me wel af of er bij de ABU mensen zitten die kunnen rekenen of dat ze de proefballon lanceren zonder de hoop te hebben serieus genomen te worden.