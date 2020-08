ABN AMRO gaat obligatie van 1 miljard euro aflossen

Gepubliceerd op | Views: 2.353 | Onderwerpen: banken, obligaties

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO gaat volgende maand een obligatie van 1 miljard euro aflossen. Dat heeft de bank aangekondigd.

Het gaat om een zogeheten Additional Tier 1-instrument, dat in 2015 was uitgegeven. De handel in de obligatie wordt op 18 september beëindigd.