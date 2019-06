VEB wil duidelijkheid over koerssprong Fastned

Gepubliceerd op | Views: 1.808 | Onderwerpen: VEB

AMSTERDAM (AFN) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt beursuitbater Euronext om duidelijkheid over de beursgang van Fastned. Op de eerste handelsdag afgelopen vrijdag vervijfvoudigde de koers van de uitbater van snellaadstations.

"Dat is opmerkelijk gezien de moeizame aanloop naar de beursgang in Amsterdam", zegt de beleggersvereniging. De organisatie vraagt Euronext om bevestiging dat regels rond verhandelbaarheid in acht zijn genomen. In de eerste handelsminuten op maandagochtend viel de koers met meer dan 30 procent terug.

Onder beleggers was de belangstelling voor Fastned volgens de VEB niet al te groot. Het bedrijf stelde de uitgifte van nieuwe aandelen uit vanwege toegenomen onzekerheid over het overheidsbeleid voor fiscale prikkels voor elektrisch rijden in Nederland. Er kon daardoor alleen in zogeheten depository receipts, ofwel ontvangstbewijzen voor aandelen, worden gehandeld.

Kritische geluiden

Bovendien zou het bedrijf eigenlijk een week eerder al naar de beurs gaan, maar die datum werd door het bedrijf opgeschoven. Vooraf waren er kritische geluiden van analisten. Fastned zou geen perspectief op winst hebben en te veel schulden. Bovendien gaan steeds meer grote bedrijven als automakers en olie- en gasbedrijven zich ook op de markt voor snelladers begeven waardoor de concurrentie toeneemt.

Een van de redenen voor de koersexplosie van Fastned is waarschijnlijk de schaarste aan vrij verhandelbare certificaten van aandelen. Ruim 80 procent van de certificaten is onder controle van Fastned-oprichter Bart Lubbers en topman Michiel Langezaal. Zij hebben eerder aangegeven hun stukken vast te houden.

Vrij verhandelbaar

Volgens de VEB staat in de regels dat 5 procent van het aandelenkapitaal van een onderneming vrij verhandelbaar moet zijn. "Als Fastned, zoals gepland, aandelen had uitgeven bij het beursdebuut op Euronext was deze drempel met gemak gehaald. Maar door het afblazen van de geplande emissie, in combinatie met het gegeven dat veel aan Nxchange genoteerde stukken nog niet waren overgeschreven, maakte de spoeling voor de handel buitengewoon dun. De grens van vijf procent ‘liquide’ aandelen komt dan ook in zicht", aldus de belangenbehartiger.