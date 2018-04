Commercieel directeur weg bij HeadFirst

Gepubliceerd op | Views: 91

HOOFDDORP (AFN) - Bij arbeidsbemiddelaar HeadFirst Source Group kondigt commercieel directeur Edwin Prijden zijn vertrek aan. Hij blijft nog tot augustus in dienst en draagt zijn taken over aan topman Gert-Jan Schellingerhout. ,,De organisatie is toe aan een volgende strategische stap en daarbij horen ook aanpassingen in management en structuur'', zegt Prijden zelf over zijn vertrek.

Sinds de beursgang in december 2010 heeft Prijden diverse bestuurlijke rollen vervuld bij het beursgenoteerde bedrijf, waarin investeerder Value8 een flink belang heeft. HeadFirst Source Group is tegenwoordig actief in verschillende landen en is goed voor een jaaromzet van circa 470 miljoen euro.