'Schrappen dividend juiste beslissing Randstad'

AMSTERDAM (AFN) - Randstad heeft er goed aan gedaan het reguliere en bijzonder dividend te schrappen. Nu veel seinen wijzen op een vrije val van de vraag naar oproepkrachten door de coronacrisis, moet de uitzendreus voorzorgsmaatregelen nemen om de liquiditeit en solvabiliteit op peil te houden. De "pijnlijke" keuze geen winst uit te keren aan aandeelhouders is daar een van, menen marktvorsers van ING.

Vorige week daalde het volume uitzendwerk in Frankrijk met 70 procent, schrijft ING op basis van gegevens van brancheorganisatie Prism'emploi. Dat geeft een idee van de problemen waarmee Randstad kampt in landen die in een lockdown gaat. Analisten stippen aan dat de situatie in België vergelijkbaar is en dat in Italië zelfs fabrieken op last van de overheid moeten sluiten.

Randstad gaf in een conference call aan geen problemen met de liquiditeit en solvabiliteit te hebben, schrijven de analisten. Na het schrappen van het dividend is de mate waarin het concern aan zijn schulden kan voldoen nog ruimer, stelt ING.

Kosten

De uitzender gaf volgens de kenners ook aan niet oneindig in de kosten te kunnen snijden om zich aan te passen aan de coronacrisis. Dit zou groeimogelijkheden na de crisis de das om doen. Dit betekent volgens ING wel dat de winstgevendheid van Randstad minder snel herstelt dan na de financiële crisis in 2009.

ING hanteert een hold-advies en koersdoel van 42,50 euro. Het aandeel stond dinsdag rond 10.45 uur 4 procent hoger op 29,72 euro.