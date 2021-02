Droogte in Taiwan brengt chipproductie in gevaar

TAIPEI (ANP/RTR) - Droogte in Taiwan brengt de chipproductie in het land in gevaar. Bedrijven zijn gevraagd water te besparen nu er al maanden weinig regen is gevallen. Chipmakers als TSMC laten vrachtwagens met water naar hun verschillende fabrieken komen om te zorgen dat de productie niet stilvalt. De fabrieken gebruiken veel water tijdens de productie van chips.

De bedrijven stellen nadrukkelijk dat het aanvoeren van water per truck een voorzorgsmaatregel is. Vooralsnog kunnen ze namelijk gewoon chips produceren. Taiwanese chipmakers klagen al langer over een tekort aan water voor hun fabrieken. Dat probleem is alleen maar acuter geworden, aangezien de Taiwanese chipmakers de afgelopen jaren de productie in eigen land hebben uitgebreid als gevolg van de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Eerder verplaatsten de Taiwanese bedrijven de nodige productie naar het grote buurland.

De chipindustrie heeft al een capaciteitstekort waar momenteel vooral de auto-industrie onder lijdt. Verschillende autofabrikanten moesten hun fabrieken daardoor al enige tijd stilleggen.