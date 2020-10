Renault sterker in derde kwartaal door verkoop elektrische auto's

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse automaker Renault heeft naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal achter de rug. De Fransen profiteerden van de aantrekkende automarkt en een stijgende verkoop van elektrische auto's, meldt het bedrijf in een handelsbericht.

De omzet kwam uit op 10,3 miljard euro, 8 procent minder ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het orderboek kwam daarentegen eind september met 60 procent hoger uit. De voorraden waren een vijfde kleiner dan een jaar eerder.

Renault verkocht in de maanden juli, augustus en september minder personenauto's en vrachtwagens. Dat aantal kwam uit op 806.320 wagens, een daling van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. De verkoop van het elektrische model Zoe steeg daarentegen met 157 procent naar 27.000 wagens. In Europa verkocht het bedrijf, waar ook het Roemeense Dacia en het Russische Lada bij horen, 8 procent meer auto's in het derde kwartaal.

Nieuwe strategie

"Dit kwartaal laat de verandering in ons commercieel beleid zien", zegt topman Luca de Meo over de cijfers. Renault verlegt de focus naar winstgevendheid in plaats van volume, aldus de topman. Het bedrijf is positief over de reserves. De Meo presenteert naar verwachting in januari een nieuwe strategie, waar naar verluidt elektrische voertuigen de boventoon zullen voeren.

Door de coronapandemie moest het bedrijf eerder dit jaar fabrieken en showrooms een tijd sluiten. Ook heeft Renault last van problemen bij partner Nissan, dat daardoor minder dividend betaalde aan grootaandeelhouder Renault. Eerder dit jaar maakte Renault al plannen bekend om wereldwijd 14.600 banen te schrappen en de productiecapaciteit met een vijfde te verlagen. Dat moet 2 miljard aan kostenbesparingen opleveren, waarvan 600 miljoen dit jaar al.