Handelsbanken vertrekt uit Duitsland en Azië

Gepubliceerd op | Views: 744 | Onderwerpen: Azië, Duitsland

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De Zweedse bank Handelsbanken trekt zich uit meer landen terug om kosten te besparen. De financieel dienstverlener, die ook in Nederland actief is, stopt zijn activiteiten in onder andere Duitsland en Azië. Eerder kondigde het bedrijf al aan te vertrekken uit de Baltische staten en Polen.

Handelsbanken wil zijn geld en middelen gerichter besteden aan zijn kernactiviteiten. De aftocht uit een aantal landen is nodig om winstgevend te blijven te midden van steeds hevigere concurrentie op de Zweedse markt voor hypotheken. Tegelijkertijd stijgen voor Europese banken de kosten voor alle maatregelen die nodig zijn om aan wetgeving tegen witwassen te voldoen.

Al met al daalde de winst bij Handelsbanken in het derde kwartaal tot een kleine 3,6 miljard Zweedse kroon, omgerekend 335,5 miljoen euro. Dat is 13 procent minder dan een jaar eerder. In Nederland, waar Handelsbanken 29 filialen heeft, stegen de opbrengsten met 11 procent tot 206 miljoen kroon. De operationele winst daalde 1 procent, mede door extra uitgaven aan uitbreiding.