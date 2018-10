'Randstad ziet groei eveneens afzwakken'

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Randstad kampt net als branchegenoten met een afzwakkende groei, constateren analisten van KBC Securities. Ze verlagen hun advies voor de uitzender van accumulate naar hold. De marktvorsers zijn wel positief over de ontwikkeling van het onderliggende bedrijfsresultaat in het derde kwartaal.

KBC wijst erop dat de groei op eigen kracht bij Randstad is teruggevallen tot 2,7 procent op jaarbasis, van 5 procent op jaarbasis in de voorgaande periode. De afzwakking speelt vooral in Europa, waar de vraag vanuit de automobielsector minder is.

Randstad profiteert al periodes lang van de aanhoudende vraag naar personeel. Maar de laatste tijd wordt door kenners gevreesd voor moeizamere marktomstandigheden. Branchegenoten Adecco en Manpower waarschuwden daar onlangs al voor. Die berichten zetten de koers van uitzenders, waaronder Randstad, toen ook al onder druk.

Nieuwe inschattingen

De ontwikkeling van de marge bij Randstad vindt KBC wel wat beter dan voorzien. Randstad staat er in de ogen van de analisten ook nog steeds goed voor ten opzichte van de rest van de sector.

KBC heeft naar aanleiding van de economische ontwikkelingen, zoals die naar voren komen in de publicaties van Adecco, Manpower en Randstad zelf, nieuwe inschattingen gemaakt. Vandaar dat het advies voor Randstad omlaag gaat. Het koersdoel bedraagt nu 46 euro. Dat was 53 euro.

Koersdoel

Ook analisten van Goldman Sachs vinden de omzetontwikkeling bij Randstad tegenvallen. Maar het Nederlandse concern doet het wel beter dan branchegenoten, merken zij op. Goldman Sachs hanteert voor Randstad nog altijd een koopadvies, met een koersdoel van 68 euro.

Het aandeel Randstad ging dinsdag in de vroege handel op het Damrak 1,3 procent omlaag naar 42,58 euro.