'Resultaten Philips weinig verrassend'

Gepubliceerd op | Views: 429

AMSTERDAM (AFN) - De bedrijfsresultaten die Philips naar buiten bracht waren weinig verrassend. Dat is het oordeel van analisten van Natixis over de handelsupdate van het zorgtechnologieconcern. Dat Philips daarbij zijn verwachtingen voor het hele jaar handhaafde was volgens Natixis eveneens niet vreemd.

De kenners van de zakenbank hadden mogelijk iets meer verwacht van het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) dat uitkwam op 532 miljoen euro. Natixix ging hier uit van 563 miljoen euro. Wel benadrukten zij dat ze hierbij positiever gestemd waren dan collega-analisten. De gemiddelde verwachting voor het bedrijfsresultaat was namelijk 531 miljoen euro.

Natixis sprak verder van solide groei op eigen kracht en benadrukte de prestaties in China waar een dubbelcijferige groei werd gerealiseerd. Ook werden de sterke prestaties van de afzonderlijke divisies Connected Care & Health Informatics, Patient Care & Monitoring Solutions en Personal Health belicht.

Qua volumegroei en de verbetering van de marges wist Philips volgens de kenners zaken als prijsstijgingen en inflatie ruimschoots te compenseren.

Natixis hanteert een neutral-advies op Philips. Het aandeel sloot vrijdag op 35,41 euro.