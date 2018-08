Gepubliceerd op | Views: 1.272

AMSTERDAM (AFN) - BAM presenteerde solide resultaten over de eerste helft van het jaar. Tot die conclusie komen analisten van KBC. Wel wijzen ze er daarbij op dat de omvang van het orderboek iets lager is dan verwacht.

BAM kwam met een omzet naar buiten van ruim 3,2 miljard euro, in lijn met de prognose van de analisten. Het gecorrigeerd resultaat voor belastingen was met 57,8 miljoen euro duidelijk hoger dan waar rekening mee werd gehouden, ondanks de al eerder aangekondigde hogere voorziening op de zeesluis in IJmuiden. Het orderboek bedroeg aan het einde van de verslagperiode 11,8 miljard euro, waar KBC rekende op 12,1 miljard euro.

ING sprak van veel sterker dan verwachte resultaten, waarbij de marktvorsers eveneens wezen op het veel beter dan verwachte gecorrigeerde resultaat voor belastingen. ING hanteert een hold-advies op het aandeel, met een koersdoel van 4,20 euro.

KBC heeft een buy-advies met een koersdoel van 6,20 euro op BAM, dat donderdag omstreeks 09.25 uur 6,2 procent hoger stond op 3,82 euro. Daarmee was het aandeel met afstand de grootste stijger bij de middelgrote fondsen.