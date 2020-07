Value8: intrinsieke waarde licht gestegen

Gepubliceerd op | Views: 599 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Value8 heeft in het eerste halfjaar een "fractioneel positief" nettoresultaat geboekt. Het beursgenoteerde fonds meldde daarbij een licht gestegen intrinsieke waarde per aandeel in de eerste zes maanden van het jaar, van 7 euro per aandeel naar 7,05 euro per aandeel.

Volgens Value8 vielen de ontwikkelingen ondanks de coronacrisis mee, dankzij de focus op gezondheidszorg en technologie. Zo nam het fonds zorghuizen over en nam het een belang in technologiebedrijf Neways.

Alle belangen in niet-beursgenoteerde bedrijven bij elkaar droegen 1,6 miljoen euro bij aan het resultaat, dankzij herwaarderingen. Het fonds had lagere operationele kosten, maar hogere financiële lasten. Ook liep Value8 dividendbetalingen mis, onder andere bij Neways.