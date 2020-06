Wall Street kleurt groen, nieuw record voor Nasdaq

Gepubliceerd op | Views: 234

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Daarbij bereikte de Nasdaq een nieuwe recordstand. Beleggers verwerkten nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse economie. Daaruit kwam onder meer naar voren dat de industrie en de dienstensector in de VS aan de beterende hand zijn. Verder zou worden gewerkt aan extra crisissteunmaatregelen.

De graadmeters werden ook vooruit geholpen door de toezegging van president Donald Trump dat de handelsdeal van de Verenigde Staten met China volledig intact blijft. Trump reageerde daarmee op uitlatingen van zijn handelsadviseur Peter Navarro, die leek te suggereren dat het handelsakkoord van tafel was. Verder zorgde een sterke opleving van de woningverkopen voor een positieve noot.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,5 procent hoger op 26.156,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3131,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 10.131,37 punten.

Analisten enthousiast over aankondiging Apple

Onder meer de winst van techreus Apple (plus 2,1 procent) gaf de techgraadmeter een duw in de goede richting. Analisten reageerden enthousiast op de aankondiging dat Apple eigen chips gaat gebruiken voor Mac-computers en Macbook-laptops.

Sportartikelenreus Nike won 2,4 procent geholpen door analisten die afzonderlijk van elkaar hun koersdoelen voor het aandeel verhoogden. Het bedrijf komt later deze week met cijfers.

De belangrijke Boeing-toeleverancier Spirit AeroSystems Holdings ging juist 13,3 procent omlaag. De producent van vliegtuigonderdelen gaf aan in gesprek te zijn met schuldeisers over schuldenverlichting omdat de financiën zwaar onder druk zijn komen te staan door de coronacrisis en de productiestop van de Boeing 737 MAX.

Farmaceuten werken samen voor coronavaccin

Biotechnoloog Translate Bio beleefde een koerssprong van 47 procent. Het bedrijf gaat zijn samenwerking met de Franse farmaceut Sanofi bij een mogelijk coronavaccin uitbreiden, waardoor Translate Bio wel 2 miljard dollar aan betalingen van Sanofi kan ontvangen.

Ook branchegenoot Inovio Pharmaceuticals (plus 41 procent) ging hard vooruit. De biotechnoloog krijgt een subsidie van 71 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid voor de productie van een draagbaar apparaat om een experimenteel coronavaccin toe te dienen, waar Inovio aan werkt.

De euro was 1,1305 dollar waard tegen 1,1326 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 40,23 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper, op 42,46 dollar per vat.