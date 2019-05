KPN vangt bot in zaak fusie concurrenten

Gepubliceerd op | Views: 793

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG) - De eerdere fusie tussen tussen Vodafone en Liberty Global Dutch, het moederbedrijf van Ziggo is niet in strijd met de regels voor de interne markt. Dat heeft het Europees Hof bepaald. De rechter ging niet mee in de klachten die telecomconcern KPN tegen het eerdere besluit van de Europese Commissie indiende.

Vodafone en Liberty Global bundelden eind 2016 hun Nederlandse activiteiten. Daaruit bestond fusiebedrijf VodafoneZiggo dat na KPN een tweede grote speler werd die in Nederland vaste én mobiele diensten aanbiedt met een eigen netwerk.

Volgens KPN had de Europese Commissie de gevolgen van de fusie niet op de juiste manier ingeschat. Ook was de onderbouwing van de beslissing over het samengaan niet goed.

Sportwedstrijden

Volgens KPN zouden onder meer bepaalde sportwedstrijden niet meer op dezelfde manier beschikbaar zijn voor klanten van KPN na de fusie. De rechter was het daar niet meer eens. In plaats van de sportzender Ziggo Sport kan KPN namelijk gebruik maken van de min of meer vergelijkbare zender Fox Sports.

KPN is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Het bedrijf kan nog in beroep gaan. Een woordvoerster laat weten dat KPN 'teleurgesteld' is en dat de uitspraak verder wordt bestudeerd.