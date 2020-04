'Blik Wall Street op uitkeringsaanvragen in VS'

Gepubliceerd op | Views: 1.053 | Onderwerpen: uitkeringen, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag met kleine uitslagen te gaan openen, na de flinke plussen een dag eerder. De blik van beleggers op Wall Street is vooral gericht op de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er verschillende andere macro-economische gegevens en worden weer bedrijfsresultaten verwerkt.

Het aantal werkloze Amerikanen dat zich afgelopen week aanmeldde voor een uitkering is op 4,4 miljoen uitgekomen. In totaal hebben zich sinds half maart al circa 27 miljoen Amerikanen tot de overheid gewend voor steun. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven gesloten en wordt personeel op straat gezet.

Kort na aanvang komt marktonderzoeker Markit met informatie over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en dienstensector in april. Kenners verwachten dat de bedrijvigheid nog scherper is gekrompen omdat de VS vrijwel op slot is gegooid om de virusuitbraak tegen te gaan. Daarnaast zijn er cijfers over de verkoop van nieuwe woningen in de VS. De verkoop is naar verwachting in maart flink gedaald door de coronapandemie.

Olieprijzen

De olieprijzen zitten verder in de lift, wat de zwaar geplaagde oliefondsen in New York kan helpen. Woensdag kreeg het sentiment op Wall Street steun van een opleving van de olieprijzen. Afgelopen tijd stond de oliesector nog zwaar onder druk, met fikse prijsdalingen door zowel de coronacrisis als een recente prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië.

Aan het cijferfront gaat de aandacht onder meer uit naar farmaceut Eli Lilly. Het bedrijf verhoogde in het afgelopen kwartaal de omzet geholpen door stijgende verkopen van diabetesmedicatie en doordat geneesmiddelen werden gehamsterd door de coronacrisis.

Handelsberichten

Andere bedrijven die met handelsberichten en financiële updates naar buiten kwamen waren onder meer kledingverkoper Gap, winkelketen Target, de maker van plastic klompen Crocs, chocoladeproducent Hershey, pizzaketen Domino's Pizza en investeringsmaatschappij Blackstone. Nabeurs komt chipgigant Intel met resultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 2 procent hoger op 23.475,82 punten. De breed samengestelde S&P won 2,3 procent tot 2799,31 punten en techbeurs Nasdaq dikte 2,8 procent aan tot 8495,38 punten.