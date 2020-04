Gepubliceerd op | Views: 1.039

VEGHEL (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro wordt hard geraakt door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De onderneming zegt dat als gevolg van de noodgrepen die in maart werden ingesteld de omzet over het eerste kwartaal met 45 miljoen euro wordt gedrukt.

Sligro is een belangrijke leverancier van horeca-ondernemingen, die medio maart hun deuren vanwege de crisis moesten sluiten. "De maatregelen legden de bedrijfsvoering van het grootste deel van onze klanten stil en daarmee viel ook direct een belangrijk deel van onze omzet weg", aldus Sligro.

De onderneming sloot de periode af met een omzet van 533 miljoen euro. Dat was 5 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De eerder overgenomen branchegenoot De Kweker droeg daar voor 25 miljoen euro aan bij. Sligro wijst erop dat ook hier de coronacrisis de opbrengsten in de weg zit. Zonder coronamaatregelen zou de omzet nog eens 3 miljoen euro hoger uitgevallen zijn.

Geleidelijk herstel

Sligro denkt dat de situatie voorlopig blijft zoals die is. Gedurende het derde en vierde kwartaal van dit jaar verwacht de onderneming een langzaam, maar geleidelijk herstel van zijn afzetmarkten. "Wij gaan er echter ook van uit, dat onze markten tot midden 2021 nodig zullen hebben om te herstellen naar het niveau van voor de coronaperiode.

Sligro waagt zich niet aan voorspellingen voor dit jaar. Het effect van Covid-19 noemt het bedrijf "pittig, maar onder controle". In overleg met de huisbank heeft Sligro onder meer zijn werkkapitaal voor de korte termijn weten te verruimen.