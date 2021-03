'Microsoft mikt op overname gamersplatform Discord'

REDMOND (ANP) - Softwareconcern Microsoft heeft interesse in een overname van het chat- en videoplatform Discord, dat vooral groot is geworden onder gamers maar door lockdowns ook populair is geworden bij andere doelgroepen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat er gesprekken lopen over een eventuele koop.

Microsoft zou 10 miljard dollar overhebben voor Discord. Ondanks dat forse bedrag zijn de twee partijen nog niet dicht bij een akkoord, omdat Discord meer ziet in een beursgang, zo zegt een ingewijde. Woordvoerders van beide bedrijven weigerden tegenover Bloomberg commentaar

Via Discord kun je per video-, audio- of chatverbinding kletsen met een groep gelijkgestemden. Aanvankelijk maakten vooral gamefanaten gebruik van die mogelijkheden om tijdens het spelen van computerspellen te overleggen. Doordat veel mensen wegens de coronapandemie gedwongen thuiszitten, wint de app ook aan populariteit bij andere groepen voor bijvoorbeeld de studie, danslessen of boekbesprekingen.

Op dit moment heeft Discord meer dan 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het bedrijf bouwt zijn dienstenaanbod nu verder uit voor een breder publiek.

Microsoft zint al langer op overnames die het bedrijf toegang tot grote groepen onlinegemeenschappen oplevert. Eerder onderzocht het bedrijf naar verluidt de mogelijkheden om video-app TikTok en fotodeelsite Pinterest te kopen.