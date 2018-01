'Altice heeft reeks opties voor Europa'

Gepubliceerd op | Views: 2.884 | Onderwerpen: Europa, Opties

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Altice heeft een brede reeks opties voor zijn Europese activiteiten om waarde voor aandeelhouders te genereren. Dat schrijft Barclays. De Britse bank verhoogde het beleggingsadvies voor Altice van equal-weight naar overweight. Het koersdoel ging van 9,80 euro naar 11,20 euro.

Barclays wijst onder meer op een mogelijke verkoop van bezittingen in de Dominicaanse Republiek, die onderdeel uitmaken van Altice Europe. Ook telecommasten in Frankrijk en Portugal kunnen geld opleveren bij een verkoop. Ingewijden meldden al dat Altice een verkoop overweegt van circa 3000 telecommasten in Portugal, ter waarde van 600 miljoen euro. Ook uit de Franse mobiele content kan volgens Barclays munt worden geslagen door samenwerkingsverbanden.

Het aandeel Altice noteerde dinsdagochtend omstreeks 09.50 uur ruim 3 procent hoger op 9,39 euro. Daarmee was Altice de sterkste stijger in de AEX.