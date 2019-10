Gemengd beeld op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 204

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen toonden dinsdag tijdens de middaghandel in New York een gemengd beeld. Beleggers verwerkten een stroom aan kwartaalcijfers van grote bedrijven, waaronder verschillende uit de toonaangevende Dow-Jonesindex. Ook was er nieuws over een nieuw middel tegen alzheimer, wat beleggers aansprak.

De Dow noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 26.923 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,2 procent tot 3012 punten. Technologiebeurs Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt tot 8151 punten.

Speelgoedmaker Hasbro stelde de gevolgen van de handelsoorlog te gaan voelen en kelderde bijna 15 procent. Het bedrijf rapporteerde een gestagneerde omzet, mede door importheffingen en toenemende onzekerheid. Branchegenoot Mattel zakte zo'n 7 procent.

Biogen

Farmaceut Biogen maakte daarentegen een koerssprong van meer dan 30 procent na de aankondiging de FDA om goedkeuring te vragen voor een middel tegen alzheimer. Verder was er aandacht voor Facebook. Het socialenetwerkbedrijf zakte ruim 3 procent, nadat minister van Financiën Steven Mnuchin had gezegd dat Facebooks plannen voor een eigen cryptomunt, de libra, "prematuur" zijn.

Procter & Gamble rapporteerde over het voorbije kwartaal een hoger dan verwachte omzetgroei en krikte zijn verwachtingen op. De verzorgings- en schoonmaakmiddelengigant won dik 3 procent. Branchegenoot Kimberly-Clark kijkt ook positiever naar de rest van het jaar, maar zakte toch ruim 6 procent procent.

McDonald's

McDonald's kon beleggers duidelijk niet bekoren met zijn cijfers. De fastfoodketen ging 4 procent onderuit. DAF-moeder Paccar overtuigde wel en kreeg er na het openen van de boeken bijna 3 procent aan beurswaarde bij. Bij pakketbezorger UPS, die eveneens met cijfers kwam, vertrekt de operationeel directeur onverwacht. Het aandeel leverde bijna 3 procent in.

De euro was 1,1142 dollar waard, tegen 1,1143 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerde op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 54,04 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 59,34 dollar per vat.