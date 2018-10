'Deliveroo-koerier niet in hoger beroep'

Gepubliceerd op | Views: 390

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbezorger Sytze Ferwerda ziet af van een hoger beroep tegen maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo. Dat zegt hij maandag in het AD. In juli bepaalde de rechter dat Deliveroo zijn bezorgers als zzp'er in mag zetten en ze niet in dienst hoeft te nemen. Ferwerda had het geld voor die rechtszaak met steun van de PvdA en vakbond FNV opgehaald.

Ferwerda noemt de uitspraak ,,nog steeds erg teleurstellend''. ,,Ik ben geen ondernemer en ik wil dat ook niet zijn.'' Ferwerda ziet echter af van een hoger beroep omdat de rechter in de uitspraak had gezegd dat de politiek aan zet is.