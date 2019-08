Consumentenvertrouwen eurozone daalt

Gepubliceerd op | Views: 578 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Europa

BRUSSEL (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in augustus gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Dat meldde de Europese Commissie op basis van een voorlopig cijfer.

De graadmeter waarmee de commissie het vertrouwen meet ging naar een stand van min 7,1, van min 6,6 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van min 7,0.