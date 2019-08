BAM-baas: we krijgen lek boven

Gepubliceerd op | Views: 1.404

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf BAM krijgt het lek weer boven. Daar is topman Rob van Wingerden van overtuigd. Hij moest donderdag opnieuw de nodige tegenvallers in de resultaten van de onderneming verdedigen. "Dat is niet leuk, maar ik weet zeker dat de onderneming op de juiste weg is", zei hij. Hij gaf ook aan volgend jaar beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn.

BAM waarschuwde een paar weken geleden al voor 90 miljoen euro aan projectverliezen. Dat bedrag viel nog iets hoger uit. Ook sluisproject OpenIJ bij IJmuiden blijft zich bewijzen als hoofdpijndossier, met nog weer eens 7,5 miljoen euro aan extra kosten. Die kwamen bovenop de honderden miljoenen die BAM samen met partner VolkerWessels eerder al extra moest inboeken.

Naast die projectproblemen krijgt BAM net als sectorgenoten te maken met de stikstofkwestie. Onlangs verklaarde de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden, of dat er in zijn geheel een streep doorheen ging. BAM waarschuwde eveneens dat de kwestie in de toekomst invloed kan hebben op tijdlijn van projecten.

'Snel duidelijkheid nodig'

De PAS-kwestie heeft nog geen invloed op lopende projecten van de onderneming. Wel legt BAM, net als sectorgenoten, alle projecten waar nog geen definitieve klap op is gegeven langs de meetlat. Wellicht dat BAM had meegedongen naar het infraproject op de A27, maar dat project is door de stikstofkwestie op de lange baan geschoven.

Van Wingerden benadrukt wel dat, de PAS-uitspraak ten spijt, ook rekening moet worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Stikstofbeleid moet volgens hem niet te zwart-wit worden geïnterpreteerd. Het is volgens hem ook zaak dat sector en opdrachtgevers snel duidelijkheid hebben over de impact en oplossingen.

Verder zei de BAM-baas dat de gevolgen van de brexit vooralsnog beperkt zijn. Van Wingerden wees vooral op de waarde van het Britse pond, waarbij grote verschuivingen van invloed kunnen zijn op het resultaat van de onderneming.