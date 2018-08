Gepubliceerd op | Views: 436

DEN BOSCH (AFN) - Van Lanschot Kempen heeft over het eerste halfjaar een fors lagere winst geboekt in vergelijking met een jaar eerder. Volgens de vermogensbeheerder komt dat doordat grote opbrengsten uit de verkoop van participaties uitbleven. Daarnaast stegen de kosten als gevolg van de overname van bepaalde activiteiten van UBS.

De winst kwam uit op 39,3 miljoen euro, tegenover 62,3 miljoen euro een jaar eerder. Het onderliggende resultaat daalde tot 47,2 miljoen euro, tegenover 69,6 miljoen euro een jaar eerder.

Van Lanschot versterkte in dezelfde periode zijn kapitaalbuffer. De leidende graadmeter, de CET1-ratio, kwam aan het einde van het halfjaar neer op 21,4 procent. Aan het einde van vorig jaar was dat 20,3 procent. Van Lanschot ziet in die verbetering aanleiding zijn aandeelhouders 1,50 euro per aandeel extra uit te keren.

De tak voor zakenbankieren kende een een netto-instroom van 300 miljoen euro. Bij de vermogensbeheerdivisie was juist sprake van een netto-uitstroom van 300 miljoen euro. Het totaal aan beheerd vermogen bleef daardoor nagenoeg stabiel. De financieel dienstverlener zag de provisie-inkomsten wel 13 procent stijgen, dankzij een groei van het beheerd vermogen sinds vorig jaar.