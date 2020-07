Stevige minnen op Europese beurzen na oplaaien virus

Gepubliceerd op | Views: 1.170 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag stevig in de min geëindigd. Het oplopende aantal coronabesmettingen in een flink aantal Europese landen maakte beleggers onrustig. Ook de toegenomen spanningen tussen China en de Verenigde Staten speelden een rol. De Amerikanen dwingen China een consulaat in Houston te sluiten. Beleggers kregen daarnaast bedrijfsresultaten te verwerken, waarvan die van verfconcern AkzoNobel op het Damrak de belangrijkste waren.

AkzoNobel boekte in het tweede kwartaal veel minder winst door de coronacrisis en werd 1 procent lager gezet in de AEX. Het bedrijf kondigde aan in de kosten te snijden om de crisis te weerstaan. Volgens AkzoNobel nam de tegenwind door de virusuitbraak in de loop van het afgelopen kwartaal wel steeds meer af. Ook denkt het bedrijf in de tweede jaarhelft te kunnen profiteren van de lagere grondstofkosten.

Olie- en gasconcern Shell was de hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van 4,6 procent. Philips verloor 0,8 procent. Het zorgtechnologieconcern heeft volgens persbureau Bloomberg contact gezocht met Chinese branchegenoten Haier Group en Midea Group om te peilen of ze interesse hebben in de divisie huishoudelijke apparaten van Philips. Chipbedrijf ASMI was met een plus van 2,3 procent de grootste stijger bij de grote bedrijven in Amsterdam.

Corbion

Speciaalchemiebedrijf Corbion boekte een winst van 3 procent en was daarmee koploper bij de middelgrote bedrijven. Kunstmestmaker OCI sloot de rij met een min van 2,9 procent.

Autofabrikant Fiat Chrysler verloor in Milaan 0,9 procent. De Duitse, Italiaanse en Zwitserse autoriteiten deden invallen bij de automaker en bedrijfswagen- en vrachtwagenmaker Iveco vanwege mogelijke sjoemeldiesels. Fiat Chruysler kondigde ook een samenwerking met Google-zusterbedrijf Waymo aan om samen te werken aan de technologie voor zelfrijdende auto's.

De euro was 1,1584 dollar waard tegen 1,1492 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 41,32 dollar. Brentolie zakte ook 1,4 procent in prijs tot 43,71 dollar per vat.