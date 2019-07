Winst oliedienstverlener Halliburton gedaald

Gepubliceerd op | Views: 624

HOUSTON (AFN) - De grote Amerikaanse oliedienstverlener Halliburton heeft in het tweede kwartaal een beduidend lagere winst behaald dan een jaar eerder. Ook de omzet viel lager uit dan een jaar geleden.

De nettowinst was 75 miljoen dollar tegen 511 miljoen dollar in het tweede kwartaal een jaar eerder. Dat had vooral te maken met bijzondere posten. De totale omzet was 5,9 miljard dollar tegen ruim 6,1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.