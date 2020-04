Pandemie neemt hap uit omzet Randstad

Gepubliceerd op | Views: 2.171 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Uitzendreus Randstad heeft in de tweede helft van maart bijna een derde minder omzet behaald dan een jaar eerder. Doordat in Europa en de Verenigde Staten, belangrijke markten voor het concern, lockdownmaatregelen van kracht waren, kelderden de vergoedingen voor uitzendwerk. Topman Jacques van den Broek verwacht nog moeilijkere omstandigheden in het lopende tweede kwartaal, maar veel is nog onduidelijk.

De omzet in de eerste drie maanden van 2020 liep met 5 procent terug tot 5,4 miljard euro. Op autonome basis, dus gecorrigeerd voor bijvoorbeeld overnames of de verkoop van activiteiten, ging het om een daling van 7,4 procent. In de tweede helft van maart liepen de opbrengsten met zo'n 30 procent terug door de snelle wereldwijde verspreiding van het coronavirus

Om de klap op te vangen heeft Randstad direct kostenbesparingen doorgevoerd. In combinatie met overheidssteun, zoals looncompensatie voor uitzendkrachten in Nederland, zorgde dit voor een besparing van 18 miljoen euro op operationele kosten.

De winstgevendheid van Randstad is door de coronapandemie sterk geslonken. De virusuitbraak legde de activiteiten bij veel klanten lam, maar er was ook sprake van hoger ziekteverzuim. Daar kwam een afschrijving op het merk Monster bovenop, waardoor de nettowinst op jaarbasis met 63 procent daalde tot 49 miljoen euro.