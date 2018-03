Hydratec boekt een vijfde meer winst

Gepubliceerd op | Views: 172

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec heeft 2017 afgesloten met een vijfde meer winst. De beursgenoteerde industriële holdingmaatschappij heeft ook meer omzet in de boeken gezet. Vooral bij de Agri & Food-bedrijven gingen de opbrengsten omhoog.

Hydratec hield onder de streep 7,1 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 5,9 miljoen euro in 2016. Het bedrijfsresultaat groeide licht tot 8,3 miljoen euro en de omzet kwam uit op 169,3 miljoen euro. Een jaar eerder bedroegen de opbrengsten nog 162,4 miljoen euro.

,,In 2017 hebben alle bedrijven binnen Hydratec hun resultaat verbeterd'', verklaart topman Bart Aangenendt. ,,Bovendien is er in 2017 flink geïnvesteerd in product-, productie- en marktontwikkeling, waarmee we goed voorbereid zijn voor verdere groei.''

Dividend

De onderneming stelt een dividend voor van 2,25 euro per aandeel. Dit is een stijging van 32 procent ten opzichte van een jaar terug.

Hydratec meldt verder dat de orderintake bemoedigend is en het orderboek goed gevuld. De onderneming vindt het evenwel nog te vroeg uitspraken te doen over het mogelijke resultaat voor 2018. ,,Als altijd hebben macro-economische ontwikkelingen zoals volatiele valutakoersen en bijvoorbeeld de brexit effect op de vraag naar onze producten.''