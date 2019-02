Shell krijgt Chinese handelsvergunning

Gepubliceerd op | Views: 265 | Onderwerpen: China

HANGZHOU (AFN) - Shell heeft een vergunning gekregen voor oliehandel op de groothandelsmarkt in China. Het is volgens persbureau Xinhua de eerste keer dat de Volksrepubliek deze toestemming verleent aan een bedrijf dat volledig in niet-Chinese handen is.

Volgens het staatspersbureau laat de stap zien dat China de binnenlandse markt verder wil openstellen voor buitenlandse ondernemingen. Internationaal ligt het Aziatische land al geruime tijd onder vuur, omdat Peking de binnenlandse markt gesloten zou houden voor buitenlandse ondernemingen.

De handelsvergunning is verstrekt aan Shell Petroleum Trading. Dat is een dochteronderneming van Shell China.