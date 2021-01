'Samsung wil voor miljarden dollars chipfabriek bouwen in VS'

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Smartphonemaker Samsung overweegt het bouwen van de tot nu toe meest geavanceerde chipfabriek van het bedrijf. De fabriek zou meer dan 10 miljard dollar moeten gaan kosten en in het Amerikaanse Texas moeten komen, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De bouw van de fabriek zou dit jaar moeten beginnen en in 2023 zou de fabriek operationeel zou kunnen zijn, aldus de bronnen. Samsung zegt in een e-mail dat er nog geen besluit is genomen over plannen voor een fabriek in de Verenigde Staten.

Met de investering zou Samsung meer Amerikaanse klanten willen trekken en de strijd aan kunnen gaan met de Taiwanese marktleider voor chips TSMC. Die bouwt momenteel in Arizona een chipfabriek voor 12 miljard dollar en die moet in 2024 operationeel zijn. Samsung heeft al eerder gezegd honderden miljarden dollars te willen steken in de ontwikkeling van chiptechnologie.

Met de komst van een fabriek in de Verenigde Staten speelt Samsung in op pogingen van de Amerikaanse overheid om de opmars van Chinese techbedrijven tegen te gaan. Amerika probeert al langer productie die naar Azië is verschoven terug te halen, in de hoop dat het Amerikaanse bedrijven en de chipindustrie in het land kan ondersteunen. Samsung zou al lobbyisten hebben ingehuurd om met de regering van president Joe Biden te onderhandelen.