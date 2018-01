Nikkei begint vlak aan nieuwe week

Gepubliceerd op | Views: 382

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag vrijwel vlak aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de zogenoemde shutdown van de overheidsinstellingen in de Verenigde Staten. Daarnaast werd uitgekeken naar de uitkomst van de tweedaagse beleidsvergadering van de Bank of Japan op dinsdag.

De Nikkei-index in Tokio eindigde een fractie hoger op 23.816,33 punten. Het geplaagde technologieconcern Toshiba steeg 4,7 procent. Volgens zakenkrant Financial Times overweegt het bedrijf een aparte beursnotering van zijn chipdivisie als de verkoop van het onderdeel aan een consortium onder leiding van Bain Capital geen goedkeuring krijgt van de autoriteiten.

De andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent hoger. De Kospi in Seoul zakte 0,6 procent door een koersverlies van 2,2 procent van zwaargewicht Samsung. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,2 procent onder aanvoering van de Australische banken.