3L Capital groter in Value8

BUSSUM (AFN) - Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - 3L Capital Holding, de houdstermaatschappij van Peter Paul de Vries, heeft het belang in investeerder Value8 uitgebreid. Dat meldde Value8, waar De Vries topman van is, woensdag in een verklaring.

De uitbreiding is het gevolg van de uitoefening van een kooprecht. Het betreft 142.857 aandelen, of 1,2 procent van het kapitaal.