Kledingbedrijf Gap kijkt naar opties in Europa

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse kledingbedrijf Gap onderzoekt de opties voor de Europese tak. Een van de mogelijkheden die wordt bekeken is het sluiten van de Gap-filialen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Italië.

Het gaat daarbij om filialen die door Gap zelf uitgebaat worden. Onduidelijk is in hoeverre franchisenemers dan worden geraakt. Het stoppen van de winkels zou in de plannen op de rol staan voor het einde van het tweede kwartaal van 2021.

Gap onderzoekt ook de toekomst van zijn distributieketen in Europa en de online activiteiten van zowel de merken Gap als Banana Republic. Mogelijk wordt het distributiecentrum in het Britse Rugby gesloten. Gap bekijkt ook over onderdelen in Europa verkocht kunnen worden aan andere partijen.

In Nederland heeft Gap geen fysieke winkels.