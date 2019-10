Teva schikt in zaak rond opiatencrisis

Gepubliceerd op | Views: 287

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Teva Pharmaceuticals heeft in de Amerikaanse staat Ohio een schikking bereikt in een zaak over betrokkenheid bij de opiatencrisis in de Verenigde Staten. De Israëlische farmaceut levert de komende tien jaar medicijnen ter waarde van 23 miljard dollar die de effecten van verslaving aan zware pijnstillers moeten tegengaan. Ook wordt een bedrag van 250 miljoen dollar betaald.

Talloze Amerikanen zijn verslaafd aan de morfineachtige middelen als oxycodon en fentanyl. Jaarlijks komen tienduizenden mensen in de Verenigde Staten om het leven door overmatig gebruik van de middelen. Teva en andere bedrijven zouden de markt overspoeld hebben met de middelen en de risico's voor gebruikers hebben gebagatelliseerd.

Beleggers reageerden verheugd op het nieuws over de schikking, waarmee Teva formeel overigens geen schuld bekende. Het aandeel van Teva, dat ook in New York aan de beurs is genoteerd, ging fors omhoog. Eerder raakte een van de andere hoofdrolspelers in de opiatenepidemie, oxycodon-maker Purdue Pharma, in ernstige financiële problemen na allerlei rechtszaken rond de kwestie.