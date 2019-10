Ctac onderuit op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een kleine plus geopend. De meeste andere Europese beurzen begonnen ook licht hoger. Beleggers wachten op de verdere ontwikkelingen rond de brexit, nadat het Britse Lagerhuis zaterdag besloot nog geen goedkeuring te geven aan de deal van premier Boris Johnson en de Europese Unie. Op het Damrak ging Ctac onderuit na een miljoenenboete.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 574,29 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 851,80 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,2 procent en Parijs daalde 0,1 procent. Londen klom 0,2 procent. De Britse regering doet later op de dag mogelijk een nieuwe poging de brexitdeal voor te leggen aan het Lagerhuis.

Ctac kelderde 8 procent op de lokale markt. De automatiseerder moet bijna 2,4 miljoen euro betalen aan een ontevreden klant die een contract wilde ontbinden. Dat heeft de rechter in Amsterdam besloten. Ctac bestudeert de uitspraak nog en overweegt in beroep te gaan. Ook zoekt het beursgenoteerde bedrijf uit of het mogelijk is om de schade te verhalen op betrokken derden.