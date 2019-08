Nouryon investeert in Rotterdamse fabriek

Gepubliceerd op | Views: 53

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Nouryon heeft in zijn metaalalkylfabriek in Rotterdam een ​​aantal investeringen gedaan om de efficiëntie te verbeteren en de capaciteit te vergroten. Daardoor kan de voormalige speciaalchemietak van AkzoNobel naar eigen zeggen blijven voldoen aan de groeiende vraag van klanten in de polymerenindustrie.

"De fabriek in Rotterdam heeft de productiecapaciteit de afgelopen drie jaar met meer dan 40 procent verhoogd, en deze nieuwste investeringsreeks positioneert ons voor duurzame groei", zegt vestigingsmanager Jeroen Jungschlager. Hoeveel geld er met de investeringen is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.