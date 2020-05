Heel voorzichtig herstel economie eurozone van coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 3.341 | Onderwerpen: Duitsland, Europa, Frankrijk

LONDEN (AFN) - De economische activiteit in de eurozone is heel voorzichtig aan het opkrabbelen van de eerdere zware klappen door de coronacrisis, geholpen door de versoepeling van de lockdownmaatregelen. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit. Eerder kwam Markit al met cijfers over Frankrijk en Duitsland, waaruit prille tekenen van herstel te zien waren, al blijft sprake van duidelijke economische krimp.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied komt volgens een voorlopige raming voor deze maand uit op een stand van 39,5 tegen 33,4 in april. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Fabrieken in Europa openen langzaam weer de deuren.

De index voor de dienstensector, met bijvoorbeeld toerisme, detailhandel, horeca en luchtvaart, ging naar 28,7 van het dramatische dieptepunt van 12 in april. Het openbare leven in veel Europese landen komt mondjesmaat weer op gang en daar profiteert de dienstensector van. De samengestelde index van industrie en diensten in de eurozone verbeterde naar 30,5 van 13,6 in de voorgaande maand.

Zeer lange weg te gaan

De onderzoekers van Markit waarschuwen wel dat er nog een zeer lange weg is te gaan voordat de Europese economie weer terug is op het niveau van voor de crisis en dat er dit kwartaal een zware economische neergang te zien zal zijn. Bedrijven blijven pessimistisch en bezorgd en er gaan nog steeds veel banen verloren door de crisis.

De index voor de Britse industrie ging van 32,6 naar 40,6. De graadmeter voor de omvangrijke dienstensector in Groot-Brittannië klom naar 27,8 van 13,4 in april. De samengestelde index noteerde een stand van 28,9 van 13,8.