GE sluit fusiedeal over treindivisie

Gepubliceerd op | Views: 297

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE) heeft een deal gesloten voor een fusie van zijn onderdeel dat locomotieven maakt. De divisie fuseert met het Amerikaanse bedrijf Wabtec, dat treinen en ander spoorwegmaterieel produceert.

Met de deal is een bedrag gemoeid van ruim 11 miljard dollar. De aandeelhouders van GE en het bedrijf zelf krijgen iets meer dan de helft van het fusiebedrijf in handen. Het concern ontvangt ook 2,9 miljard dollar in contanten bij afronding van de deal.

Volgens de partijen ontstaat door de samenvoeging van GE Transportation en Wabtec een wereldwijd leidende speler op het gebied van trein- en spoorapparatuur, met een omzet van 8 miljard dollar en activiteiten in meer dan vijftig landen. De financiële voordelen van de fusie worden geraamd op jaarlijks 250 miljoen dollar in 2022. De fusie moet begin volgend jaar worden afgerond.

De leiding over het nieuwe bedrijf komt grotendeels te liggen bij het management van Wabtec. GE zou eerder ook een beursgang van zijn spoordivisie hebben overwogen.

Het industrieconcern kondigde vorig jaar al aan dat het verscheidene onderdelen zou gaan afstoten. GE wil zich geheel gaan toeleggen op onder meer luchtvaart en medische apparatuur. Op dat laatste terrein geldt het concern als een concurrent van Philips, dat eerder al besloot zich volledig te richten op gezondheidstechnologie.