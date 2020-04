Gepubliceerd op | Views: 742

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbezorger Just Eat heeft in het eerste kwartaal meer bestellingen verwerkt dan een jaar eerder. Voorafgaand aan de invoering van maatregelen tegen het nieuwe coronavirus waren de aantallen in lijn met de verwachting. Kort na invoering van lockdownregels in het Verenigd Koninkrijk en andere landen daalden de bestellingen, maar die stegen in veel landen snel tot hogere niveaus dan voor de beperkingen.

In totaal verwerkte Just Eat 65,3 miljoen bestellingen. Dat waren er 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het Verenigd Koninkrijk, naar omzet gemeten de grootste markt, steeg het aantal verwerkte bestellingen met 2 procent. In Canada, Australië en Nieuw-Zeeland namen de bestellingen juist met circa 20 procent toe.

Het nieuwe coronavirus had ook invloed op de winstgevendheid van Just Eat. De virusuitbraak zette het bedrijfsresultaat (ebitda) onder druk, mede door hulpmaatregelen voor aangesloten restaurants. Daarnaast gingen investeringen in logistiek ten koste van de winst, meldde het bedrijf zonder exacte cijfers te noemen.

Het Britse Just Eat is begin dit jaar gefuseerd met het Nederlandse Takeaway. Tot voor kort moesten de twee bedrijven hun activiteiten echter strikt gescheiden houden, omdat de Britse marktwaakhond CMA nog een onderzoek naar de deal deed. Daarom rapporteerde het bedrijf ook nog apart de cijfers voor Just Eat.